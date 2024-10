I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato un uomo in flagranza di reato e sequestrato 5,7 kg di marijuana durante un normale controllo di routine.

Pozzuoli, auto imbottita di droga: scatta il sequestro della Finanza. Un arresto

Le operazioni sono state condotte dal Gruppo di Frattamaggiore nel comune di Pozzuoli nell’ambito di un’azione mirata contro i traffici illeciti. Durante un controllo di polizia su un’autovettura sospetta, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un pacco, numerose buste sigillate contenenti infiorescenze di canapa indiana. Si è appurato che il carico proveniva dalla Spagna e, se immesso nel mercato illegale, avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro alla criminalità organizzata.

In aggiunta alla droga, sono stati sequestrati circa 400 euro in contante, cinque telefoni cellulari, un falso documento d’identità e l’autovettura utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente. Il soggetto arrestato è stato accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle operazioni, l’autorità giudiziaria competente ha disposto la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Dopo la convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Napoli, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.