“Tutt’eguale song’ ‘e criature” è il progetto avviato da Job Road Academy nell’aprile 2021 per la lotta alla povertà educativa che coinvolge enti pubblici, privati ed enti del Terzo Settore. La povertà educativa è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori. Secondo gli ultimi dati di Save the Children la Campania registra l’IPE (Indice Povertà Educativa) più alto tra le regioni italiane.

Job Road Academy ha colto questo dato come una sfida determinante per il futuro della Campania e dell’Italia intera. Con una fitta collaborazione tra associazioni, la J-R Academy ha consegnato circa 200 “starter kit” (zaini con materiale scolastico) per minori dai 3 ai 14 anni che vivono in condizioni di povertà. Comuni e ambiti territoriali si sono occupati della consegna dei kit riservando il massimo rispetto della privacy dei cittadini.

Il progetto ha visto anche la nascita del “quaderno sospeso”: punti di raccolta di materiale scolastico nelle cartolibrerie. La cittadinanza ha collaborato attraverso donazioni di articoli scolastici e raccolte fondi.

La povertà educativa affligge anche la sfera culturale, sociale ed emotiva. Per questo sono stati realizzati momenti culturali, ludico-ricreativi ad accesso libero come cineforum, animazione per bambini, ma anche assistenza psicologica.

In questa linea di intervento si colloca il convegno di sabato 11 dicembre 2021. Alle ore 18:30 presso “La Masseria Club” (Via Costantinopoli 171/b Nola) si terrà l’incontro dal titolo “Non smettere mai di sognare, solo chi sogna può volare”. Sarà un momento unico nel suo genere, in quanto il primo convegno interattivo in Italia. I contenuti mediali utilizzati durante il convegno prevederanno l’interazione diretta di tutti i partecipanti attraverso gli smartphone.

Interverranno coordinatori di varie associazioni che operano nel Terzo Settore, professionisti nei campi della pedagogia e della psicologia ed importanti esponenti politici come l’on. Giovanni Mensorio. Sarà un’occasione di sensibilizzazione e formazione per la lotta alla povertà educativa.

COMUNICATO STAMPA