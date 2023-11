Bonus da 1000 euro in busta paga a tutti i 120mila dipendenti assunti a tempo indeterminato. Ad annunciarlo è Poste Italiane. L’azienda elargirà il premio in denaro a tutti i suoi collaboratori per ringraziarli del lavoro svolto fino ad ora. I soldi verranno accreditati a fine novembre insieme al regolare stipendio.

Poste Italiane premia i suoi dipendenti: bonus da 1000 euro a fine mese

“Sono contento di annunciare un premio di risultato di 1.000 euro, un riconoscimento doveroso per la dedizione delle nostre persone, la grande forza e l’anima di questa meravigliosa azienda”, ha detto l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante.