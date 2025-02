Momenti di grande paura a Portico di Caserta, nella zona di via San Giovanni, dove un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ustionato a seguito di un incidente domestico. Il piccolo, che frequenta la locale scuola elementare, è stato investito da una fiammata di ritorno mentre cercava di accendere il fuoco del camino con l’alcol.

Portico di Caserta, bimbo di dieci anni ustionato dal camino: grave al Cardarelli

L’incidente ha provocato ustioni su diverse parti del corpo del bambino, scatenando il panico tra i familiari che hanno immediatamente richiesto soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo una prima stabilizzazione hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Attualmente, il bambino è ricoverato in condizioni serie ed è stato intubato per facilitare le cure necessarie. L’intera comunità di Portico di Caserta è profondamente scossa dall’accaduto. Anche nella scuola frequentata dal piccolo la notizia ha suscitato grande apprensione tra il personale scolastico e i suoi compagni di classe, che si stringono attorno alla famiglia in questo momento di angoscia.