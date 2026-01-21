Nella notte a Portici, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato Luciano Vollaro, 54 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine e figlio di Luigi Vollaro, storico boss di camorra morto nel 2015 e soprannominato “’o Califfo”.

Portici, sorpreso a scagliare bottiglie contro i veicoli in sosta: arrestato il figlio del boss

L’intervento è scattato intorno all’1.20 di oggi, 21 gennaio, dopo la segnalazione di un uomo che stava danneggiando alcune auto parcheggiate in via della Libertà. I militari della stazione di San Giorgio a Cremano, arrivati sul posto all’altezza del civico 335, hanno trovato il 54enne mentre scagliava bottiglie contro i veicoli in sosta.

Alla vista della pattuglia, il 54enne avrebbe perso ulteriormente il controllo e, notando che tra i carabinieri c’era una donna, avrebbe iniziato a gridare insulti a sfondo sessista rivolti alla militare. Nel frattempo è intervenuta anche una seconda pattuglia, della tenenza di Ercolano. Vollaro avrebbe tentato di aggredire i carabinieri nel tentativo di allontanarsi e fuggire, ma è stato fermato dopo una colluttazione e portato in caserma. Per lui sono scattate le manette.