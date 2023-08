Portici, fa pipì tra le scale del parcheggio: la scena ripresa da una telecamera 

Potrebbe sembrare la scena di un film ma invece è la realtà. Un uomo è stato beccato ad urinare sul pianerottolo di un parcheggio pubblico a Portici.

Portici, fa pipì tra le scale del parcheggio: l’intera scena ripresa da una telecamera

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videorveglianza e poi è finita sui social. Il filmato risale al 7 agosto ed è stato rilanciato anche dal primo cittadino, Enzo Cuomo che ironicamente è intervenuto scrivendo un post: “Poverino, non avevano messo i cartelli per dire che non si poteva”.

Nel video si vede l’uomo che urina praticamente di fronte alla telecamera; quando torna all’esterno, si nota anche che aveva parcheggiato l’automobile praticamente in un incrocio. Identificato proprio grazie alle immagini, il cittadino è stato rintracciato e denunciato per violazione dell’articolo 726 del Codice Penale, “atti contrari alla pubblica decenza”, che prevede una sanzione amministrativa tra i 5mila e i 10mila euro.