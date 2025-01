Nella mattinata di ieri, venerdì 24 gennaio, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno tratto in arresto due uomini di 39 e 52 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Portici, centrale della droga in casa: blitz della Polizia

Durante un controllo mirato presso l’abitazione del 39enne, i poliziotti hanno sorpreso i due soggetti nel cortile. Uno dei due, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato di disfarsi di un borsello, prontamente recuperato dagli operatori. All’interno sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. L’altro uomo è stato trovato in possesso di 260 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Proseguendo nelle ricerche, nei pressi di un muretto gli agenti hanno rinvenuto un secondo borsello contenente altri 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 700 grammi.

A seguito di quanto scoperto, i poliziotti hanno esteso il controllo all’interno dell’abitazione del 39enne. Qui sono stati trovati: una bustina contenente circa 13 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento della droga, 720 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, un sistema di videosorveglianza (DVR) con monitor, che riproduceva immagini delle telecamere esterne. Gli indagati sono stati immediatamente tratti in arresto dagli agenti.