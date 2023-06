All’indomani dell’incontro tra Matteo Richetti e gli iscritti e i simpatizzanti di Azione, i consiglieri di minoranza Luigi Porcelli, Caterina Sestile e il dirigente della sezione locale di Giugliano Antonio Maisto annunciano di voler lasciare il partito.

Porcelli, Sestile e Maisto lasciano Azione: “Non condividiamo il governo di questa città”

In un comunicato spiegano di “non condividere il “non governo” di questa città da parte della premiata ditta Pd- Movimento 5 Stelle ad oggi allargato anche a pezzi di centrodestra e siccome per noi il bene e gli interessi della collettività sono sempre venuti prima dell’interesse personale politico lasciamo il partito”.

Da tempo il partito di Calenda vive un’anomalia a Giugliano, avendo consiglieri sia in maggioranza che in minoranza. Nel corso dell’incontro, tenutosi presso la sede del partito al Corso Campano, il deputato aveva indicato anche la linea da seguire, ovvero quella di sostenere l’amministrazione anche se tra i partiti di maggioranza c’è il Movimento 5 stelle.

“Credevamo – proseguono i consiglieri di minoranza e il dirigente Maisto – che l’aver puntato sul nuovo percorso riformista e liberale nato nell’estate 2022, estate nella quale, a differenza di altri, ci siamo spesi in campagna elettorale per il Terzo Polo, sarebbe stato l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni, così non è stato ma va bene così”.

“Agli amici della sezione locale auguriamo il meglio, sperando che il tempo gli dia ragione – si legge nel comunicato – e che continuino a sostenere questa amministrazione anche in futuro, perché viceversa la nostra esclusione diverrebbe ancor più paradossale”.