Un incontro con iscritti e simpatizzanti per fare chiarezza sulla posizione di Azione a Giugliano e annunciare l’evento programmatico del 1 luglio che il partito di Calenda terrà a Città della scienza. Questo il motivo della visita del deputato Matteo Richetti presso la sede del partito al Corso Campano.

Azione a Giugliano vive da tempo un’anomalia, avendo consiglieri sia in maggioranza che in minoranza. Per Richetti la linea da seguire è quella di sostenere l’amministrazione anche se tra i partiti di maggioranza c’è il Movimento 5 stelle. Calenda ha sempre ribadito che Azione non ha intenzione di governare con i pentastellati a nessun livello istituzionale.

All’incontro erano presenti anche i due consiglieri Porcelli e Sestile, iscritti di Azione e siedono in minoranza. Porcelli ha dibattuto con Richetti sul loro posizionamento e quello del partito a Giugliano.

L’incontro è stata anche l’occasione per parlare della nuova federazione dei moderati di cui azione fa parte.

Ragosta auspica che tutto il gruppo di Azione possa stare dalla stessa parte.