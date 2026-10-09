Porcelli aderisce Progetto civico Italia, presentazione con Onorato

Una nuova tappa nell’organizzazione territoriale di progetto civico italia promosso da Alessandro Onorato. Ieri al lido sabbia d’argento la presentazione dei nuovi ingressi nella formazione politica e i nuovi coordinatori di napoli e la sua provicnia. Ad aderire è il consigliere regionale Giovanni Porcelli.

Francesco Maadstrantuono e Linda Maisto sono i coordinatori di Napoli e della sua provincia.

Carlo Puca, coordinatore regionale di Progetto civico ci tiene a ribadire che non c’è un ambiente politico tossico all’interno della formazione politica.

A Giugliano è arrivato anche il leader della compagine Alessandro Onorato che punta a costruire una rete nazionale a partire dalle esperienze degli amministratori locali e delle realtà civiche.