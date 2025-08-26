Una vasta area adibita a discarica abusiva nei pressi di via Mastellone, a Ponticelli, è stata posta sotto sequestro dal personale dell’Unità Investigativa Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale.

Ponticelli, Polizia locale sequestra area adibita a discarica abusiva

All’interno dell’area sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi, tra cui scarti di lavorazioni di carrozzeria – scocche, sedili, paraurti e rivestimenti interni di auto – abbandonati insieme a rifiuti domestici. L’intervento, finalizzato a tutelare la pubblica e privata incolumità, ha scongiurato il rischio di roghi tossici e sversamenti illeciti. Le indagini proseguono per individuare i responsabili.

Nell’ultima settimana, gli agenti dell’Unità Operativa Stella hanno effettuato 229 controlli sul territorio, contestando 64 violazioni. Tra le infrazioni più comuni: omessa revisione periodica, guida senza patente, circolazione senza assicurazione con conseguente sequestro del veicolo, uso del cellulare alla guida e guida con veicolo già sottoposto a sequestro.