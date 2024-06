Si è sentito male mentre si trovava in palestra ed è morto. È successo a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Vittima un 70enne.

Pontecagnano, malore in palestra: muore un 70enne

Come spiega Salernotoday, la tragedia si è consumata verso le ore 13 del 1 giugno. L’uomo si trovava all’interno di una palestra in via Giacomo Budetti quando si sarebbe sentito male, accasciandosi al suolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Informati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Ad uccidere il 70enne, probabilmente, un infarto improvviso.