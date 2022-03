Ennesimo femminicidio in Campania. Questa volta a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Anna Borsa, 29 anni, è stata uccisa mentre si trovava in un negozio di parrucchiere di via Tevere. Ad ammazzarla sarebbe stato l’ex fidanzato a colpi di pistola.

Pontecagnano Faiano, entra nel negozio di parrucchiere e uccide l’ex

Le circostanze dell’omicidio sono ancora poco chiare. Anna Borsa, di Pontecagnano, si trovava nel salone di bellezza quando l’ex fidanzato avrebbe fatto irruzione armato di pistola. Poche parole e poi la sparatoria. La 29enne cade a terra, in una pozza di sangue sotto gli occhi sgomenti di clienti e dipendenti del negozio.

Arrivano subito i soccorsi ma per Anna non c’è niente da fare. I tentativi di rianimazione da parte degli uomini del 118 si rivelano inutili. L’uomo responsabile dell’omicidio ora è in fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia che hanno effettuato i rilievi del caso e interrogato i testimoni. Le Forze dell’Ordine stanno setacciando palmo a palmo la città con l’ausilio di un elicottero per catturare il fuggitivo.

Il lutto del sindaco

La notizia ha fatto presto il giro della città. Il sindaco, Giuseppe Lanzara, ha espresso il suo cordoglio in un post su Facebook. “Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La Città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”.