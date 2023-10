Il Comune di Napoli ha presentato un dettagliato piano di viabilità in vista del Ponte di Ognissanti e del pellegrinaggio al Cimitero di Poggioreale. Dal 28 al 29 ottobre e dall’1 al 2 novembre 2023, saranno in vigore divieti di sosta, divieti di transito e modifiche di senso di marcia su diverse strade cruciali per la circolazione cittadina.

Ponte Ognissanti a Napoli, il piano traffico di 4 giorni: strade chiuse e divieti di sosta

Il dispositivo prevede il divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione di mezzi di trasporto pubblico, soccorso e forze dell’ordine, in largo Santa Maria del Pianto, via S. Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale.

Inoltre, sarà istituita una corsia speciale per l’inversione del senso di marcia, riservata ai veicoli A.N.M. all’intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo. Ulteriori misure includono il senso unico di circolazione su alcune strade chiave, nonché restrizioni al transito veicolare in alcune zone specifiche.

L’obiettivo dichiarato dal presidente della commissione Viabilità, Nino Simeone, è quello di garantire la fluidità del traffico in occasione del “ponte dei morti”. Il Comune ha delineato con cura queste disposizioni al fine di agevolare il pellegrinaggio ai Cimiteri di Poggioreale, assicurando al contempo una gestione efficiente della circolazione stradale.

Il dispositivo

Ma cosa prevede il nuovo dispositivo di traffico? Nell’ordinanza, si legge che, dalle ore 06:00 alle ore 14:30 dei giorni 28 e 29 ottobre 2023 e del 1 e 2 novembre 2023, e comunque fino a cessate esigenze, sono previsti:

Il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea, dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile, nelle seguenti strade: largo Santa Maria del Pianto, via S. Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale;

2. Una corsia per la manovra d’inversione del senso di marcia, riservata ai veicoli A.N.M, opportunamente delimitata, all’intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo, all’altezza dell’aiuola triangolare;

3. Il senso unico di circolazione nelle seguenti strade: a) via S. Maria del Pianto, dalla confluenza di via del Riposo fino a quella di Quadrivio Stadera; b) in via Nuova Poggioreale per il solo tratto compreso tra via Stadera e via M. Parisi.

4. Il divieto di transito veicolare, con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana, dei mezzi pubblici non di linea (taxi), dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, dei veicoli della Protezione Civile, delle autovetture da noleggio con conducente in servizio di trasporto salme e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, che possono circolare nei due sensi di marcia, in via S. Maria del Pianto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Riposo e l’ingresso principale al cimitero;

5. Il divieto di transito veicolare, con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana, dei mezzi pubblici non di linea (taxi), delle autovetture da noleggio con conducente in servizio di trasporto salme e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, nella semi-carreggiata sinistra di viale Umberto Maddalena, da Piazza Capodichino a Largo S. Maria del Pianto;

6. Il divieto di transito veicolare in via De Giaxa, alla confluenza con viale Umberto Maddalena;

7. Il divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea, sulla corsia di marcia di via del Riposo che collega via Santa Maria del Pianto con Largo Santa Maria del pianto;

8. L’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli privati circolanti in via F. M. Briganti che si immettono su viale Umberto Maddalena;

9. Il divieto di transito agli autoveicoli di trasporto merci in via Nuova del Campo, via Don Bosco, via Santa Maria del Pianto, Quadrivio Stadera e via Nuova Poggioreale;

10. Il divieto di sosta con rimozione coatta in via del Riposo, via Don Bosco e via Nuova del Campo;

11. La chiusura dell’imbocco da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia;

12. In via Salomone n. 46/A (altezza palo I.P. N° 1051798), una fermata provvisoria riservata ai veicoli adibitial servizio di trasporto pubblico collettivo di linea urbana;

13. Numero 2 aree riservate allo stazionamento dei mezzi di trasporto pubblico di linea urbana in via Santa Maria del Pianto, sistemate in parallelo al marciapiede, una sul lato destro e l’altra sul lato sul lato sinistro della carreggiata, nel tratto di strada in corrispondenza dell’aiuola triangolare, lato ingresso principale Cimitero.