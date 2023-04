Una rapina con sparatoria nella serata di ieri a Pompei, in provincia di Napoli. Ad essere preso di mira il distributore in via Tre Ponti.

Rapina con sparatoria a Pompei, malviventi in fuga con 200 euro

Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in Via Tre Ponti presso un distributore carburanti. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma della locale compagnia, sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso un colpo d’arma da fuoco a salve scatenando il panico.

Successivamente, pistola in pugno, hanno preteso da un dipendente della pompa l’incasso giornaliero. Dopo aver raccolto circa 200 euro, sarebbero fuggiti a bordo dello stesso mezzo. Per fortuna non ci sono feriti e la dinamica è ancora da chiarire. Indagini in corso per risalire all’identità dei balordi. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza.