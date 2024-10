Migliaia di fedeli presenti alla supplica della Madonna di Pompei che si è tenuta ieri presso la città mariana della provincia di Napoli. “La nostra preghiera quest’anno è per la pace”, ha dichiarato l’arcivescovo Petar Rajic.

Pompei, in migliaia per la Supplica alla Madonna: “Preghiamo per la pace”

La Madonna del Rosario rappresenta una delle rappresentazioni mariane più importanti e venerate al mondo. Come ogni anno, in questa occasione, tantissimi i pellegrini che hanno raggiunti il luogo sacro per partecipare alla Santa Messa. La Supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei fu scritta nel 1883 da Bartolo Longo con il titolo “Atto d’amore alla Vergine”. Oltre che nella giornata in cui la chiesa celebra la Vergine, viene recitata anche in altre occasioni quali l’8 maggio e la prima domenica di ottobre.

Due momenti dedicati alla Madonna del Rosario da sempre molto sentiti e partecipati. Non solo una ricorrenza, ma un vero e proprio appuntamento per tantissimi devoti che trovano nella figura mariana in questione. Nell’appuntamento di ieri, i tantissimi fedeli presenti hanno pregato per la pace. Un’invocazione incessante durante l’omelia dell’arcivescovo Nunzio Apostolico in Italia della Repubblica di San Marino Petar Rajic che ha officiato la Santa Messa.

“La nostra preghiera per la pace deve essere incessante perché il nostro mondo è lacerato dalla guerra, in Ucraina, in Terra Santa e in tante altre nazioni. Continuiamo senza stancarci, come ci esorta Papa Francesco, a pregare per la pace essendo allo stesso tempo uomini e donne di pace”. Queste le parole dell’Arcivescovo che ha invocato la Madonna del Rosario assieme ai fedeli presenti.