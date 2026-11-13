Pompei, 151° anniversario della venuta del quadro della Vergine del Rosario

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Sono trascorsi 151 anni da quel 13 novembre 1875, quando San Bartolo Longo fece giungere il Quadro della Vergine del Rosario a Pompei, destinato allora alla piccola chiesa che sorgeva in quella che sarebbe diventata la città mariana. Un momento che ha segnato profondamente la storia religiosa del territorio e che, ancora oggi, viene ricordato con una partecipazione e una devozione immutate.

Anche quest’anno migliaia di fedeli si sono ritrovati nel Santuario per assistere a uno dei riti più sentiti: la discesa del Quadro dal Trono. L’antica immagine sacra viene così simbolicamente avvicinata ai fedeli, che possono sostare in preghiera e venerarla da vicino. Un gesto che rinnova un legame profondo tra la Madonna di Pompei e i suoi devoti, unendo idealmente generazioni di pellegrini in una fede che, a distanza di oltre un secolo e mezzo, continua a richiamare persone da ogni parte d’Italia e del mondo.

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