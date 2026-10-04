Pompei, 15mila fedeli per la Supplica: dalla città mariana una preghiera per la pace

Circa 15mila fedeli hanno riempito Pompei per la tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario. Pellegrini arrivati dalla Campania e dal resto d’Italia hanno partecipato alla celebrazione nella piazza del Santuario, in una giornata segnata soprattutto dalla preghiera per la pace.

La Supplica a mezzogiorno

Il rito solenne è iniziato alle 10.30 con la Santa Messa presieduta da monsignor Paolo Rudelli, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. Alle 12 è stata recitata la Supplica composta da San Bartolo Longo nel 1883.

Malati e anziani hanno potuto seguire le celebrazioni anche attraverso i maxischermi all’interno della Basilica, mentre migliaia di persone hanno partecipato attraverso le dirette televisive e i canali del Santuario.

L’appello alla pace da Pompei

Al centro della celebrazione il richiamo alle ferite provocate dalle guerre e l’invito a non rassegnarsi alla violenza. L’arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo ha ricordato anche l’avvicinarsi del centenario della morte di San Bartolo Longo.

La giornata precede la festa del 5 ottobre dedicata proprio a San Bartolo Longo, fondatore del Santuario e delle opere di carità di Pompei.