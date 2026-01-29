Paura nella notte a Pomigliano d’Arco, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Masseria Chiavettieri per una rapina ai danni di un guardiano notturno.

Pomigliano, rapina nella notte: aggredito guardiano di ex scuola calcio, rubate bandiere del Napoli

Poco prima dell’arrivo dei militari, ignoti incappucciati, di cui almeno uno armato, hanno aggredito un 50enne, guardiano dell’ex scuola calcio Romano, riuscendo a rapinarlo. I malviventi si sono impossessati di due borsoni contenenti diverse bandiere del Napoli calcio, per poi darsi alla fuga.

Durante l’aggressione, l’uomo ha riportato escoriazioni al volto. Dopo i primi soccorsi è stato trasferito all’ospedale di Nola per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Al vaglio anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.