Sarebbe stato colpito da un proiettile vagante mentre era a bordo del scooter. È finito in ospedale un 51enne di Pomigliano d’Arco, già noto alle forze dell’ordine, con una ferita d’arma da fuoco al polpaccio destro.

Pomigliano d’Arco, 51enne ferito da proiettile vagante a bordo di uno scooter

È accaduto ieri sera. Sul caso stanno indagano i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che in serata, dopo aver ricevuto una segnalazione di un uomo ferito, sono intervenuti nella clinica dei fiori, dove il 51enne era ricoverato.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che un colpo vagante abbia colpito la vittima che si trovava in sella a un motorino nei pressi del complesso di edilizia popolare 219/81 di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.