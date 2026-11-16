Sorpreso con droga, reagisce e aggredisce i poliziotti. A Pollena Trocchia, ieri sera, un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza e lesioni al Pubblico Ufficiale e sanzionato per detenzione illecita di 6 grammi di hashish.

Pollena Trocchia: fermato in scooter, caccia al complice

Secondo quanto ricostruito, il 19enne viaggiava come passeggero a bordo di uno scooter. I due si aggiravano sospettosamente nei pressi di Via Garibaldi destando l’attenzione dei poliziotti in servizio. Il conducente dello scooter, dopo essersi fermato all’alt dei poliziotti, ha accelerato bruscamente facendo perdere le sue tracce, mentre il 19enne, dopo aver aggredito uno degli agenti, ha tentato la fuga a piedi ma senza successo poiché bloccato dai poliziotti. All’esito dei controlli, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish.

Successivamente, i poliziotti hanno controllato anche l’abitazione del giovane, dove hanno rinvenuto altri 4 grammi di hashish ed un tirapugni. A quel punto sono scattate per lui le manette e si sono aperte le porte del carcere.