Il Suv Bmw che nelle prime ore di sabato 1° novembre, a Torre del Greco, ha centrato la volante della Polizia causando la morte dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, 47 anni, e il grave ferimento del collega 38enne Ciro Cozzolino, sarebbe stato già coinvolto in un precedente incidente avvenuto poco prima. È quanto sta emergendo dalle indagini della Polizia, avviate dopo l’arresto del 28enne imprenditore di Ercolano che, secondo gli accertamenti, si trovava alla guida del mezzo ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il primo sinistro si sarebbe verificato in autostrada, ma in quel momento al volante del Suv non ci sarebbe stato il giovane poi arrestato, bensì un’altra persona.

Poliziotto morto a Torre del Greco, il Suv aveva già provocato un incidente in autostrada

Gli investigatori stanno proseguendo con gli accertamenti tecnici per definire l’esatta dinamica dell’impatto avvenuto in viale Europa. La velocità del veicolo al momento dello scontro non è stata ancora quantificata, ma la forza dell’urto e i gravi danni riportati dalle auto lasciano presumere che potesse superare i 100 km/h. L’auto è dotata sia di localizzatore Gps che di dash-cam interna, strumenti che potrebbero offrire elementi importanti per chiarire con precisione quanto accaduto.

La camera ardente

Intanto oggi è stata aperta la camera ardente nella Caserma Nino Bixio a Napoli per rendere omaggio a Scarpati. Domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 10.30, si terranno i funerali del poliziotto nella Chiesa Evangelica ADI di via Fra’ Gregorio Carafa, sempre nel capoluogo partenopeo.