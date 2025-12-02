Poggioreale, grave incidente tra auto e moto: centauro in fin di vita all’Ospedale del Mare

Un violento incidente stradale si è verificato a Poggioreale, in via Giuliano da Maiano, nel Rione Luzzatti. Lo scontro tra un’auto e una moto ha ridotto in fin di vita l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il sinistro è avvenuto poco prima dell’una di notte di venerdì 28 novembre, ma la notizia è emersa soltanto oggi. Ad anticipare la notizia è Fanpage.it.

Oltre 20 incidenti stradali a Napoli in tre giorni

Secondo le segnalazioni, tra sabato 29 novembre e lunedì 1 dicembre sono stati registrati oltre 20 incidenti stradali con feriti a Napoli. Un bilancio preoccupante che conferma la pericolosità di alcuni tratti della viabilità cittadina e l’urgenza di maggiori controlli e interventi di sicurezza.

Sinistri vicino alle strisce pedonali rialzate: casi a Montesanto e Posillipo

Tra gli episodi più rilevanti figurano due incidenti avvenuti nei pressi di strisce pedonali rialzate. Il primo si è verificato domenica mattina, intorno alle 11, vicino alla stazione della Funicolare di Montesanto, in Corso Vittorio Emanuele. Il secondo è avvenuto in via Petrarca, a Posillipo, nei pressi del bar Miranapoli, domenica sera verso le 21. In entrambi i casi i sinistri sono avvenuti a pochi metri dall’attraversamento rialzato installato dal Comune.