Nuovo allarme sicurezza al carcere di Poggioreale. Nella notte due detenuti, un cittadino algerino e uno siriano, entrambi inseriti nel circuito di media sicurezza della casa circondariale partenopea, sono riusciti a evadere. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero praticato un foro per aprirsi un varco e far perdere le proprie tracce.

Poggioreale, evasione nella notte: fuggiti due detenuti stranieri

Le ricerche, coordinate dalla polizia penitenziaria con il supporto delle altre forze dell’ordine, sono partite immediatamente e vanno avanti senza sosta. Sul posto si è recata la provveditrice campana Lucia Castellano per seguire da vicino le operazioni.

Dura la presa di posizione del sindacato Uspp. Il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio denunciano ancora una volta la grave carenza di organico: “Poggioreale è tra i carceri più sovraffollati d’Europa e mancano oltre 150 agenti. Le nuove assegnazioni arriveranno soltanto a fine settembre e non basteranno a colmare il deficit”.

I sindacalisti rilanciano anche la richiesta di accordi internazionali affinché i detenuti stranieri possano scontare la pena nei Paesi di origine.