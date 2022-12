Aveva 49 anni, Nicola Camicia. Ha avvertito una fitta al petto mentre era in casa, la notte della Vigilia di Natale. Nonostante la corsa in ospedale, è morto, gettando nello sconforto l’intera comunità di Poggiomarino.

Poggiomarino, si sente male a casa dopo il cenone della Vigilia: addio a Nicola

E’ la notte della Vigilia di Natale. Sono da poco passate le 24. C’è gente che si scambia gli auguri e scartoccia i regali. Appena finito il cenone, Nicola è con la famiglia ma avverte un dolore al petto. Non si sente bene. C’è qualcosa che non va. I parenti a quel punto lo trasportano in ospedale a Sarno. Da qui l’immediato trasporto a Nocera Inferiore per un intervento urgente. La situazione precipita in fretta. Tuttavia, nonostante il tentativo dei medici di tenerlo in vita, il 49enne è spirato. A stroncarlo probabilmente un infarto.

Fisioterapista del centro Riabilitazione Fisiocam, Nicola era uno stimato professionista. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. La notizia è stata accolta tra sconforto e incredulità dai suoi pazienti, amici e conoscenti. “Doveva essere una giornata di brindisi, ma il signore ha voluto diversamente. Caro Nicola, resterai sempre nel mio cuore. Riposa in pace, amico fraterno”, ha scritto Camillo. “Il suo abbraccio sincero in uno dei momenti più brutti della mia vita è quello che ricorderò di lui per sempre”, il commento di Angela. “Nicola era una bravissima persona ed era bravo nella sua professione condoglianze a tutta la famiglia”, il ricordo di Anna.

Oggi i funerali

I funerali si svolgeranno lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 11:00 con rito Cattolico presso la Chiesa Sant’Antonio Da Padova di Poggiomarino. Nicola lascia la moglie Carmelina Gerbasio, i figli Lucia, Maria, Carmine e Ludovica.