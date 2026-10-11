Poggiomarino, madre e figlio di 12 anni aggrediti mentre fermano uno sversamento di rifiuti

Una donna e suo figlio di 12 anni sono stati aggrediti dopo aver sorpreso tre uomini intenti ad abbandonare rifiuti illegalmente. È accaduto nella zona di Longola, in via Ceraso, a Poggiomarino. I carabinieri hanno identificato e denunciato tre persone.

Il bambino riprende lo scarico dei rifiuti: gli portano via il telefono

Secondo la ricostruzione diffusa dai carabinieri il 10 ottobre, la donna ha notato tre uomini mentre scaricavano rifiuti da un mezzo e ha chiesto loro di interrompere l’attività. Il figlio ha iniziato a filmare la scena con lo smartphone.

La situazione è degenerata: madre e figlio sarebbero stati minacciati e aggrediti con un bastone. Uno degli uomini avrebbe sottratto il cellulare al dodicenne, nel tentativo di impedire che le immagini documentassero l’accaduto.

Le indagini dei carabinieri e le tre denunce

La donna si è rivolta ai carabinieri della stazione di Poggiomarino. Attraverso le informazioni raccolte e l’esame dei filmati delle telecamere presenti lungo il tragitto del camion, i militari sono risaliti ai tre presunti responsabili: un uomo di 36 anni e un padre con il figlio residenti a San Giuseppe Vesuviano.

Tutti e tre sono stati denunciati. Le contestazioni riguardano l’abbandono di rifiuti e l’aggressione; le responsabilità saranno valutate dall’autorità giudiziaria. La zona di via Ceraso era già interessata in passato da segnalazioni di rifiuti abbandonati.

Immagine di repertorio dei carabinieri, non relativa all’intervento a Poggiomarino.