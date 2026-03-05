Poggiomarino, 27 chili di hashish nel cofano dell’auto: arrestato 42enne

Un 42enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Poggiomarino dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga nascosto nel portabagagli della sua auto. Durante il controllo, i militari dell’Arma hanno scoperto 27 chili di hashish all’interno del cofano posteriore di un’Alfa Romeo 159.

La droga nel portabagagli dell’auto

Il carico di droga era semplicemente poggiato sul pianale del portabagagli, senza alcun sistema di occultamento. Non erano presenti vani nascosti, telecomandi o altri meccanismi utilizzati per nascondere lo stupefacente. A tradire il 42enne sarebbe stato anche il forte odore pungente dell’hashish, facilmente percepibile durante il controllo effettuato dai carabinieri.

Sequestrata anche cocaina pura

Nel corso delle verifiche, i militari hanno sequestrato anche 327 grammi di cocaina pura, probabilmente destinata a essere tagliata e suddivisa in dosi per lo spaccio. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.