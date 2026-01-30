Entravano per una pizza e uscivano con la droga. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, che nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio 2026, hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne titolare di una pizzeria, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pizza e cocaina: pizzeria trasformata in punto di spaccio nel Casertano, arrestato il titolare

L’operazione è scattata durante una mirata attività di controllo del territorio nell’area di San Marco Evangelista. I militari dell’Arma hanno notato un giovane entrare per pochi istanti all’interno del locale e poi allontanarsi con un atteggiamento sospetto. Fermato poco dopo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, appena acquistata all’interno della pizzeria in cambio di 50 euro.

A quel punto i Carabinieri sono intervenuti immediatamente. La perquisizione effettuata sui presenti e all’interno del locale ha portato al rinvenimento di altre 10 dosi di cocaina, alcune dosi di hashish e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Nel corso degli approfondimenti è stato scoperto anche materiale per il confezionamento della droga, tra cui un bilancino di precisione, abilmente occultato all’interno dell’esercizio commerciale. Ulteriore sostanza stupefacente è stata rinvenuta anche presso l’abitazione del titolare, già noto alle forze dell’ordine. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza. Un secondo soggetto, presente nel locale al momento del controllo, è stato invece denunciato in stato di libertà per i medesimi reati. Informata l’Autorità Giudiziaria, il pm di turno ha disposto per l’arrestato la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.