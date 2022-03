Maurizio Pistocchi, ospite d’élite della puntata odierna di Club Napoli All News su Teleclubitalia, è intervenuto per parlare del rush finale per la conquista dello scudetto.

Pistocchi: “Se il Napoli batte l’Atalanta vince lo scudetto”

“È un campionato aperto con tante squadre che hanno possibilità di vincere. Il calcio italiano è in crescita, anche se dal punto di vista della Nazionale non possiamo permetterci di non andare ai mondiali. C’è un discorso che va avanti da tempo, ovvero ci sono molti stranieri nelle squadre di Serie A.”

Il giornalista ha poi proseguito parlando dei partenopei nel dettaglio: “Osimhen è il capocannoniere del Napoli e questo non si discute, ma per la parte finale del torneo è importante avere a disposizione tutta la squadra. Mertens potrebbe essere determinante giocando alle spalle del nigeriano. D’altronde il belga ha sempre fatto benissimo a Napoli”.

“Bergamo – ha aggiunto – è il crocevia per il sogno scudetto, secondo me se gli azzurri vincono contro l’Atalanta conquistano il campionato, al contrario diventerebbe davvero dura. Sul ballottaggio Ospina-Meret dico che sono due portieri bravi, il colombiano quest’anno è stato determinante, è un portiere moderno che riesce sempre a far ripartire l’azione”.

In conclusione: “l’avversario più da temere per il Napoli mi sembra che possa essere il Milan che però ha un calendario più difficile, mentre invece l’Inter se vince a Torino con la Juventus riapre a tutti gli effetti il suo campionato.”

di Antonio Di Monaco