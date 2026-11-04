Piscina a Giugliano, verso accordo per nuovo gestore: parola al Consiglio

Si apre uno spiraglio per la riapertura della piscina comunale. La società che risultava in graduatoria nella gara per l’affidamento dell’impianto ha accettato la proposta del Comune di subentrare nella gestione della struttura. L’intesa prevede che sia la stessa società a farsi carico dei lavori di ristrutturazione necessari per rendere nuovamente utilizzabile la piscina. Le spese sostenute verrebbero poi compensate con i canoni annuali dovuti al Comune, senza modificare l’importo del canone offerto in sede di gara.

Ma per rendere operativo l’accordo serve il via libera del Consiglio comunale. La dirigente del settore, Angela Caprio, è già al lavoro per predisporre la delibera che dovrà autorizzare il subentro e la compensazione delle spese. Intanto, sono state demolite le opere abusive realizzate dal precedente gestore. Ma all’interno sono diversi gli interventi da eseguire prima di rendere fruibile l’impianto.

Se il Consiglio approverà la proposta, l’obiettivo dell’amministrazione sarà completare l’iter amministrativo e consegnare la struttura al nuovo gestore entro la fine dell’anno, per consentire l’avvio dei lavori verso la riapertura.

proposta transattiva incontro con avvocatura

per prolungare la concessione arriverà in consiglio

se passa in consiglio

loro mettono a posto la struttura

abusi abbuttati

canone

affidamento per 9 anni

se passa inconsglio chiudere l’iter amministrativa enro la fine dell’anno la consegna,

proposta di scalare dal canone che è quello proposto in fase di gara

canone resta lo stesso

delibra di consiglio, allungare periodo

confermato offerta fatta in sede di gara, proposta transattiva ai canoni