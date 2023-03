A bordo di un’auto raggiungono la zona industriale tra Frattamaggiore, Casoria e Arzano e danno fuoco a una vettura in sosta. A denunciare il raid realizzato da un gruppo di piromani è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi canali social ha pubblicato un video inviatogli da un cittadino.

Piromani in azione tra Fratta e Arzano: incendiano auto in sosta

Nel filmato si vede chiaramente una Fiat punto raggiungere in retromarcia un parco privato. Dall’abitacolo scende un passeggero che si dirige verso una Fiat 500, lancia qualcosa all’interno, forse del liquido infiammabile, e poi attende qualche secondo perché le fiamme comincino a propagarsi. A quel punto, ritorna di nuovo in macchina e il conducente riparte a folle velocità.

“Borrelli, questo è quello che si divertono a fare nella zona industriale tra Frattamaggiore, Casoria e Arzano: incendiano le auto. La fortuna è stata che un altro collaboratore è riuscito ad arrivare con l’estintore in 15 secondi”, denuncia un cittadino al parlamentare. Non è chiaro al momento se si sia trattato di una “bravata” o di un chiaro avvertimento indirizzato al proprietario dell’auto danneggiata dalle fiamme.

In fiamme 4 veicoli a Napoli

A Napoli, questa mattina, i Carabinieri sono intervenuti in Via Sant’Antonio Abate per l’incendio di 4 veicoli. Si tratta di un Kymco People intestato ad una 57enne incensurata del posto e di 3 auto Fiat. Anche le auto sono riconducibili a incensurati del posto. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sul caso sono in corso le indagini per chiarire matrice e origine.