Continua la social novela tra Shakira e Gerard Piquè. Da giorni ormai non si parla d’altro, della fine della loro storia d’amore e della canzone che lei ha scritto dopo che l’ha lasciata per un’altra donna.

Shakira e Piquè: botta e risposta

Oggi, dopo la citazione della popstar contro l’ex compagno nella sua ultima canzone, l’ex difensore del Barcellona ha deciso di replicare con un video dove lui arriva proprio a bordo di una Renault Twingo, dato che Shakira nel testo dice: “hai lasciato una Ferrari per una Twingo e un Rolex per un Casio”.

L’ex calciatore aveva risposto a distanza, in una trasmissione sportiva su Twitch, esibendo vistosamente un Casio. Ora altri due capitoli della saga: Shakira ha affacciato sul balcone di casa una bambola che raffigura una strega, riferimento alla ex suocera. Il calciatore invece ha pubblicato su Instagram un video in cui guida e poi parcheggia una Twingo, da cui scende sorridente nel quartier generale della Kings League.