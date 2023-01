Da giorni non si fa altro che parlare della “revenge song” di Shakira, il brano con cui la cantante colombiana ha attaccato duramente Piqué per averla tradita, non risparmiando stoccate alla nuova compagna, Clara.

Shakira, Piqué risponde alla canzone della ex e mostra in diretta il Casio

La canzone si chiama “Music Session vo.53” ed ha già raccolto milioni di ascolti in tutto il mondo. A distanza di neanche 48 ore dall’uscita del brano, Piqué ha risposto alla ex moglie durante una diretta su Twitch mentre lanciava il suo nuovo progetto sportivo, la “Kings League”, un torneo di calcio a 7. Approfittando della domanda del conduttore alla regia (“Quanti minuti mancano?”), Piqué ha detto: “Manca poco, lo so” e ha mostrato platealmente al polso un orologio Casio, affermando: “Questo Casio è per la vita”.

Poi, tra risate generali, l’ex calciatore, ironico, ha aggiunto: “La Casio è il nuovo sponsor del programma” e ha regalato orologi a tutti i presenti. Alla fine hanno chiesto all’ex giocatore Sergio Aguero, che era in collegamento: “Che c’entrano gli orologi Casio?”. E l’ex attaccante argentino ha risposto, ancora tra le risate: “Per la canzone di Shakira”. Piqué a quel punto, seguendo forse l’avvertimento dei suoi legali, ha glissato e il conduttore è passato ai temi sportivi.