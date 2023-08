Da ieri, lunedì 28 agosto, il maltempo ha fatto capolino sulla Campania. Già ieri, questa notte e stamane si sono registrate le prime piogge.

Ma cosa accadrà per il resto della settimana e sopratutto nel weekend? Intanto la Protezione civile della Regione Campania ieri ha emanato un avviso di allerta meteo valido fino alle ore 8,00 di mercoledì 30 agosto. Ciò che più si avverte oggi tra Napoli e la sua provincia è il forte vento.

Previsioni meteo in Campania dal 28 agosto al 3 settembre

Secondo iLMeteo.it, il ciclone Poppea è in lento allontanamento verso i Balcani; in questa giornata il maltempo abbandonerà il Nordest con ultime piogge sul Friuli Venezia Giulia e coste adriatiche, interesserà le regioni centrali e, in misura minore, il Sud Peninsulare dunque Campania e Calabria tirrenica. Altrove avremo condizioni di maggiore stabilità atmosferica, ma con tantissime nuvole.

Ciò che prevedono gli esperti è dunque il prosieguo di piogge e temporali in Campania questa settimana, con l’abbassamento delle temperature di circa 3 gradi centigradi. Dunque ancora un paio di giorni di maltempo ma il weekend dovrebbe essere salvo perché è previsto il ritorno del sole, con un nuovo aumento delle temperature di circa 2 gradi centigradi. Nel weekend ritornano le massime tra i 29 e i 30 gradi mentre in questi giorni il termometro segna anche 25-26 gradi.

Dunque un piccolo stop alla calda estate in questi giorni che è pronta a ritornare sulla Campania.