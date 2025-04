La dea bendata fa tappa in Campania. Nell’ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, la regione si è aggiudicata premi per un totale di 68.550 euro, distribuiti tra diverse province, a conferma di una settimana particolarmente fortunata per i giocatori del territorio.

Pioggia di vincite al Lotto in Campania: premi per oltre 68mila euro

Il colpo più ricco arriva da Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno, portando a casa 21.750 euro. La vincita è stata realizzata in via Don Minzoni, una delle strade principali della cittadina.

Stessa combinazione vincente anche a Castellabate, in provincia di Salerno, dove però il premio è stato leggermente inferiore: 14.750 euro, giocati lungo la Strada Statale 267.

Sorrento, perla della costiera, non è stata da meno: un ambo secco ha regalato un premio da 12.500 euro a un giocatore che ha puntato in Corso Italia, cuore pulsante della città.

Infine, doppietta fortunata ad Avellino, dove due giocate hanno fruttato 10.000 euro ciascuna grazie a un ambo Oro e ai due Numeri Oro. Le schedine vincenti sono state giocate in via Cristoforo Colombo.

L’ultimo concorso del Lotto, a livello nazionale, ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, portando il totale erogato dall’inizio del 2025 a 446,3 milioni di euro.