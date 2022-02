Pio e Amedeo sono un duo comico italiano, formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Hanno preso parte a diversi programmi di successo come Emigratis e Felicissima sera, fino ad approdare anche al cinema con il film Amici come noi.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla loro vita privata e professionale.

Pio e Amedeo: chi sono, età, carriera, film

Pio e Amedeo è il nome attribuito al duo comico formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, entrambi nati a Foggia, rispettivamente il 20 agosto 1983, sotto il segno del Leone, e il 25 agosto 1983, sotto il segno della Vergine. Hanno 38 anni ciascuno e sin da giovani mostrano grande interesse per la recitazione.

Dopo le prime esperienze nel mondo del cabaret e dell’animazione nei villaggi turistico, il duo esordisce in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione Occhio di bue. In seguito, arrivano alle emittenti regionali Radionorba, fino al grande salto alla TV nazionale, che avviene nel maggio 2011, quando, dopo un provino alla Rai, il duo viene assunto per i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna su Rai 2.

Nel 2012 i due foggiani passano a Mediaset, in cui avevano già lavorato in precedenza per conto del laboratorio di Zelig, come inviati del programma Le Iene con la rubrica satirica Chiunque Può.

Dal 3 aprile 2016, sono protagonisti del programma da loro stessi ideato Emigratis, in onda su Italia 1 in seconda serata la domenica. Dal 12 marzo 2017, tornano con la seconda stagione, che ha ancora più successo della prima. Il 15 maggio seguente, esce il videoclip di Senza pagare di J-Ax & Fedez, che è stato girato tra Foggia e Los Angeles e a cui hanno preso parte insieme a Paris Hilton.

Il 6 febbraio 2019 sono ospiti della seconda serata del 69º Festival di Sanremo; il picco di share della serata è raggiunto proprio con il loro sketch con il 54,45% (12.260.000 telespettatori). In primavera, sono nel cast di tutte le puntate del serale di Amici di Maria De Filippi.

Nell’autunno del 201,9 i due danno il via al loro show dal vivo La classe non è qua, raccogliendo vari apprezzamenti in giro per l’Italia, arrivando ad esibirsi in luoghi prestigiosi come il Teatro antico di Taormina, il Sistina di Roma e l’Arcimboldi di Milano.

Il 16 aprile 2021 esordiscono in prima serata su Canale 5 con il loro programma Felicissima sera.

Al cinema, sono stati protagonisti dei film Amici come noi e Belli ciao.

Pio e Amedeo: vita privata, mogli

In merito alla vita privata, entrambi i comici sono legati. La moglie di Pio D’Antini è Cristina Garofalo, 34enne, modella. Anche lei di origini pugliesi, fin da giovane si è trasferita a Milano per iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato a Miss Italia, ottenendo la fascia di Miss Sasha ed è stata semifinalista del programma Veline. La coppia ha una figlia di nome Chiara, nata nel 2016.

La moglie di Amedeo Grieco è Maria Finizio. Di origini pugliesi, ha circa 30 anni. Insieme hanno due figli, Alice e Federico, rispettivamente 4 anni e 7 anni di età. Si sono conosciuti da giovani e si sono sposati in segreto.

Pio e Amedeo: Instagram

Su Instagram, il duo comico ha un proprio account ufficiale, seguito da 2,7 milioni di followers, con cui condividono scatti inerenti alla vita privata e professionale.