Piedimonte Matese, assalto notturno alla Bper in via Ferritto: colpo fallito

Notte di paura e tensione a Piedimonte Matese, dove una banda ha tentato un assalto alla filiale Bper di via Ferritto, in pieno centro cittadino. Il raid è avvenuto intorno alle 3.30, quando i malviventi hanno approfittato delle ore più silenziose per entrare in azione. Un piano studiato nei dettagli che, però, si è rivelato più complesso del previsto e si è concluso con un colpo fallito.

Secondo una prima ricostruzione, la banda avrebbe inizialmente distrutto o manomesso le telecamere esterne, per poi tentare di scardinare la vetrata blindata e il bancomat della banca. Per sfondare l’ingresso sarebbe stato utilizzato un Fiat Doblò come ariete, in un’azione violenta e particolarmente rumorosa. Tuttavia, le protezioni dell’istituto di credito hanno resistito, facendo perdere ai malviventi tempo prezioso.

La fuga e i veicoli rubati

Resisi conto che il colpo stava per fallire e temendo l’arrivo imminente delle forze dell’ordine, i malviventi si sono dati alla fuga. Secondo quanto emerso, avrebbero abbandonato il veicolo-ariete davanti alla banca, allontanandosi con un’altra auto, successivamente ritrovata ad Alife. Inoltre, a Castello Matese sarebbe stata rubata una Giulietta, utilizzata dalla banda per completare la fuga.

Indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, guidati dal tenente Alfonso De Pascale, che hanno avviato immediatamente i rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del tentato assalto alla Bper e individuare i responsabili.