Paura nel pomeriggio di ieri a Torre del Greco per una lite in famiglia. Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele dopo la segnalazioni di alcuni residenti.

Picchia moglie e figlia poi le rinchiude in casa, arrestato marito violento nel napoletano

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il compagno, poco prima, aveva minacciato lei e la figlia con un coltello per futili motivi per poi colpirle con degli schiaffi; infine, dopo aver aggredito anche uno dei loro cani, le aveva costrette a restare chiuse in casa allontanandosi e portando via le chiavi.

L’uomo, poco dopo, è rientrato nell’appartamento dove è stato identificato per un 38enne di Torre del Greco ed arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce, violenza privata e maltrattamento di animali.