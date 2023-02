Prima ha picchiato sua moglie, poi ha afferrato sua figlia e l’ha scaraventata contro il pavimento. La piccola, che ha battuto la testa, ha perso i sensi ed è stata trasportata in ospedale.

Picchia la compagna, poi scaraventa figlia di 2 anni su pavimento nel Napoletano

È successo a Forio D’Ischia. Teatro delle violenze l’abitazione di un 41enne. Durante l’ennesima discussione con la compagna, il 41enne, ubriaco, le ha stretto il collo con una mano e l’ha sbattuta contro una parete, minacciandola.

La sua furia non ha risparmiato la bimba di due anni: ha agguantato la piccola e l’ha scaraventata con violenza contro il pavimento; la bambina, nella caduta, ha battuto la testa, perdendo i sensi.

Sul posto, allertati da alcuni vicini, che hanno sentito le urla, sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ischia, insieme ai sanitari del 118. La donna e la bambina sono state portate in ospedale: per la donna ferite giudicate guaribili in 7 giorni, mentre la piccola è ancora in ospedale, in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari dell’Arma, nel frattempo, hanno arrestato il 41enne: l’uomo è stato portato in carcere in attesa di giudizio.