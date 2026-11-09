Nocera Inferiore, sequestrato per debito di droga e tenuto prigioniero: liberato dalla polizia, 3 arresti

Sequestrato e tenuto prigioniero per costringerlo a pagare un debito di droga. È quanto accaduto a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove un cittadino straniero è stato liberato grazie a un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

Tre cittadini egiziani, già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso.

La denuncia dei familiari e le indagini della Dda

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata da un familiare della vittima, preoccupato per la sua improvvisa scomparsa. Gli investigatori si sono immediatamente messi al lavoro e, attraverso una serie di accertamenti, sono riusciti nel giro di poche ore a ricostruire quanto sarebbe accaduto. Secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo sarebbe stato sequestrato e rinchiuso in un immobile per costringerlo a saldare un debito legato al mondo della droga.

Le attività investigative hanno permesso di individuare sia i presunti responsabili sia il luogo in cui la vittima veniva trattenuta contro la propria volontà.

Il blitz nell’abitazione e la liberazione dell’ostaggio

Una volta localizzato l’immobile, poliziotti e finanzieri sono intervenuti, riuscendo a trovare e liberare l’uomo. L’operazione ha messo fine alla sua prigionia e ha consentito agli investigatori di proseguire gli accertamenti nei confronti dei tre sospettati. Dalle successive verifiche sarebbero emersi ulteriori elementi a carico degli indagati, oltre al concreto rischio che potessero darsi alla fuga.

Tre egiziani arrestati, due avevano già lasciato la provincia di Salerno

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura di Salerno ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti dei tre cittadini egiziani. Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore del 6 novembre, in località differenti. Due dei tre indagati, infatti, si erano già allontanati dalla provincia di Salerno. Tutti e tre, con precedenti penali, sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Uno degli arrestati è risultato inoltre irregolare sul territorio italiano. Nei suoi confronti la Prefettura di Salerno ha emesso un provvedimento di espulsione. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, punta ora a chiarire tutti gli aspetti del sequestro e le eventuali ulteriori responsabilità. Le accuse contestate ai tre indagati restano al momento ipotesi investigative, da verificare nelle successive fasi del procedimento penale.