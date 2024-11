Piazza Gramsci a Giugliano tra paura e preoccupazione

Preferiscono non farsi riprendere in volto e questa è la misura del clima che si respira in Piazza Gramsci dopo l’accoltellamento di un bambino di 10 anni ad un ragazzino di 13. La piazza, cuore pulsante del centro storico, da tempo è scenario di vandalismo e orde di giovani che monopolizzano le strade del centro lasciando poca libertà ai cittadini di vivere gli spazi pubblici. Un signore ci racconta un episodio di qualche giorno fa: un ragazzo impenna in motorino avanti alla Polizia Municipale quasi sfidandola. Una situazione fuori controllo, più volte denunciata e documentata culminata con il ferimento di un giovane.