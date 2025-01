Delia Esposito, 39enne di Pozzuoli, arrestata nell’ambito dell’operazione “Valentino and Friend” con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato concesso dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. La donna era detenuta presso il carcere di Secondigliano.

Giugliano. Piazza di spaccio a conduzione familiare: concessi i domiciliari a Delia Esposito

L’operazione “Valentino and Friend” ha portato all’arresto di dieci persone coinvolte in un’attività di spaccio di hashish e cocaina lungo la via Domitiana a Giugliano, nei pressi dell’ex ristorante “Valentino”. Gli inquirenti hanno individuato sette persone che avevano organizzato una piazza di spaccio attiva giorno e notte. Ai vertici dell’organizzazione figurava il 48enne Luigi De Rosa, affiancato dalla moglie Delia Esposito e dalla suocera Antonietta Magri, 66 anni, che gestiva le consegne della droga dal balcone di casa tramite un paniere.

A supportare la coppia c’erano anche Sara Imperatore, 44 anni, e il marito Antonio Cerreto, 54 anni, incaricati di intercettare i clienti e guidarli alla base dello spaccio. Un altro membro chiave del gruppo era il 49enne Felice Ferrillo, il cui ruolo era quello di custodire la droga durante la notte, per poi riconsegnarla ogni mattina a De Rosa. La piazza di spaccio veniva rifornita dal 41enne Carmine Varriale di Casavatore, che in un’occasione si sarebbe impossessato dell’auto di De Rosa a fronte di un debito non saldato di 3.100 euro.

Il giro di estorsioni e furti d’auto

Parallelamente, l’operazione ha smantellato una seconda organizzazione criminale, dedita ai furti di auto e alle estorsioni con il metodo dei cavalli di ritorno. A capo del gruppo c’era Domenico Russo, 39enne di Giugliano, coadiuvato da Luigi Pio Sannino, 29enne di Pozzuoli, Giuseppe Chiaro, 49enne affiliato ai Longobardi-Cerrone, e un altro complice. Complessivamente, sono state emesse undici ordinanze di custodia cautelare, dieci delle quali eseguite nella giornata di martedì.