Negli ultimi anni si è visto in Italia un vero e proprio boom dei siti che permettono di fare trading online e delle rispettive piattaforme. Per chi si avvicina al mondo delle speculazioni online per la prima volta è oggi ancora più difficile districarsi tra le tante proposte, anche perché spesso si somigliano molto tra loro. Soprattutto poi se non si conoscono le caratteristiche essenziali di una piattaforma di trading, quelle che la rendono perfetta, più facile da utilizzare e più utile rispetto alle altre. Cerchiamo di capire quali siano queste caratteristiche, in modo che chi desidera provare una piattaforma di trading possa essere in grado di trovare subito quella più interessante.

Una piattaforma facile da utilizzare

Chiariamo subito che questa non vuole essere una classifica e che ogni caratteristica che indichiamo è altrettanto importante quanto le altre. È vero però che, pensando soprattutto ai neofiti del trading online, la facilità di utilizzo e l’interfaccia utente semplice da comprendere sono elementi molto importanti. Anche perché quando si specula online si usa costantemente l’interfaccia della piattaforma: se è complessa è più facile essere tratti in inganno, commettere qualche errore o non notare alcuni elementi importanti. È bene considerare anche il fatto che alcuni broker offrono sul proprio sito diverse piattaforme, alcune dedicate ai neofiti e altre per esperti. Se non conosciamo a fondo il trading online cominciamo con la piattaforma più semplice e intuitiva in assoluto. Ad esempio, chi fa trading online con FXORO ha la possibilità di scegliere tra diversi conti, con costi e strumenti differenti tra loro. Anche questo elemento è importante da valutare.

La sicurezza

Purtroppo nel mondo del trading online sono presenti non solo professionisti seri e società affidabili ma anche qualche truffatore. Del resto in questo ambito si scambia del capitale, quindi è abbastanza ovvio che tale opportunità faccia gola ai truffatori. Fortunatamente però in Europa il trading online è strettamente regolamentato, questo fa sì che solo alcune società di trading abbiano le carte in regola. Come risultato di costanti controlli un numero ridotto di piattaforme online per il trading può fregiarsi di autorizzazioni e certificati, avendo dimostrato di operare in perfetto accordo con le norme vigenti. Ce lo dicono le autorità che si occupano di vigilare in questo settore, in Italia è la Consob a svolgere questo lavoro. Sul sito della Consob sono costantemente aggiornati gli elenchi sia delle società di brokeraggio autorizzate, sia di quelle che celano truffe o raggiri.

Mercati e asset

Il mondo del trading online è molto vasto; ci sono piattaforme di trading che trattano tantissimi asset di mercati diversi, altre invece sono altamente specializzate e offrono speculazioni in un singolo mercato, o che sfruttano solo alcune tipologie di strumenti finanziari. Speculare con uno strumento o con un altro, all’interno di uno o più mercati, sono attività molto diverse tra di loro. Sia per quanto concerne la potenziale remunerazione, sia per le competenze da possedere e la soglia di rischio. Il trader dovrebbe sempre valutare con attenzione come effettuare le proprie speculazioni, considerando tipologia di asset, mercati e strumenti finanziari da utilizzare.