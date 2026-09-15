Momenti di forte tensione a bordo di un treno della Cumana diretto verso Licola, dove una lite, scoppiata per motivi ancora da chiarire, avrebbe coinvolto due minorenni di nazionalità indiana, rispettivamente di 16 e 17 anni.

Pianura, lite tra minorenni sul treno della Cumana: 17enne in gravi condizioni

Il parapiglia finale si sarebbe consumata nei pressi della stazione di Pianura. Entrambi i ragazzi sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. Il 16enne è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli, mentre il 17enne è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove si trova in condizioni molto gravi dopo un fendente che l’ha raggiunto all’addome.

Secondo le prime informazioni, l’episodio sarebbe avvenuto all’interno del convoglio e la lite sarebbe nata per futili motivi. Restano tuttavia da chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento dei due giovani e l’esatta successione degli eventi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.