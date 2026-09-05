Casalnuovo, 17enne accoltellato in strada: si indaga su una possibile lite

Un incontro nei pressi di un locale con distributori automatici, poi la possibile lite e l’accoltellamento. È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’aggressione nella quale è rimasto ferito un 17enne incensurato, raggiunto da un fendente al polpaccio sinistro, a Casalnuovo. I carabinieri non escludono che all’origine dell’episodio possa esserci stato un diverbio, forse con una o più persone, probabilmente coetanee del minore.

Casalnuovo, 17enne accoltellato vicino ai distributori automatici

I fatti sono avvenuti ieri, intorno alle 18.30, in via Nazionale delle Puglie. A lanciare l’allarme è stata una donna residente nella zona, che ha contattato il 112 segnalando quanto stava accadendo. Quando i carabinieri della locale Tenenza sono arrivati sul posto, però, il ragazzo si era già allontanato. Il padre aveva infatti deciso di accompagnarlo direttamente alla casa di cura Villa dei Fiori di Acerra.

I militari hanno quindi raggiunto la struttura sanitaria, dove hanno accertato che il 17enne presentava una ferita da arma da taglio alla parte inferiore della gamba. Dopo le cure è stato giudicato guaribile in sette giorni. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito nei pressi dell’attività con distributori automatici. Gli investigatori non escludono l’ipotesi di una lite degenerata fino all’accoltellamento. Una pista sulla quale sono in corso gli accertamenti. Restano infatti da chiarire cosa sia accaduto nei minuti precedenti al ferimento, il motivo dell’aggressione e chi abbia impugnato l’arma. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e individuare il responsabile.