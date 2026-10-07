Pianura, incendio all’isola ecologica: esiti Arpac favorevoli, riaprono le scuole e riprendono le attività sportive

Torna gradualmente alla normalità la situazione nel quartiere Pianura a Napoli, a seguito dell’incendio divampato nell’isola ecologica Asia di via Nelson Mandela. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato la revoca dell’ordinanza sindacale precauzionale emessa a tutela della salute pubblica: da oggi riprendono regolarmente le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, e sono nuovamente consentite le attività sportive all’aperto nell’intero quartiere.

I rilievi dell’Arpac: aria sicura e valori sotto la soglia

Il provvedimento di revoca è arrivato dopo i riscontri ufficiali trasmessi dall’Arpac e dall’Asl Napoli 1 Centro. I campionamenti effettuati dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sulla qualità dell’aria nell’area interessata dal rogo hanno confermato che i parametri di diossine, furani e PCB (policlorobifenili) risultano ampiamente inferiori ai valori di riferimento della comunità scientifica e nettamente al di sotto della soglia di rischio.

Con gli esiti favorevoli dei monitoraggi ambientali, sono decadute tutte le restrizioni e le raccomandazioni cautelative adottate d’urgenza nei giorni scorsi. La popolazione e le strutture scolastiche del quartiere possono dunque riprendere le ordinarie attività didattiche, ricreative e motorie in totale sicurezza.