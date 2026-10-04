Pianura, incendio nell’isola ecologica: area chiusa al traffico

Un incendio è divampato oggi pomeriggio nell’isola ecologica di Pianura, nella zona di Montagna Spaccata, nei pressi di via Nelson Mandela. Tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da autobotti, hanno messo in sicurezza l’area, che resta chiusa al traffico. Il rogo è sotto controllo.

Sul posto anche Protezione civile, Polizia municipale e forze dell’ordine. Asl Napoli 1, Arpac e Comune stanno effettuando verifiche per valutare eventuali ulteriori provvedimenti. Considerata la presenza di rifiuti speciali e pericolosi, ai residenti è stato raccomandato di tenere porte e finestre chiuse e di evitare di sostare a lungo all’aperto, in attesa delle analisi dell’Arpac. Il prefetto Michele di Bari ha convocato il Centro coordinamento soccorsi.