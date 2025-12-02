Nuova operazione ad alto impatto nel quartiere Pianura, dove la Polizia di Stato ha eseguito numerose perquisizioni mirate alla ricerca di armi e al contrasto delle attività di spaccio. L’intervento rientra in un più ampio piano di prevenzione disposto dalla Questura di Napoli per aumentare il controllo del territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Pianura, blitz della Polizia: sequestrate armi, droga e un giubbotto antiproiettile

Nel corso delle attività, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Pianura hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: due pistole – una calibro 8 con due cartucce e una calibro 7.65 con sette cartucce –, un fucile calibro 12 e persino un giubbotto antiproiettile. Scoperto anche un piccolo deposito di sostanze stupefacenti, con il sequestro di circa 22 grammi di marijuana e 80 grammi di hashish.

Il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro, mentre le indagini proseguono per risalire alla provenienza delle armi e per individuare eventuali responsabilità legate allo spaccio e alla detenzione illegale.