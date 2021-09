Ieri sera, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Provinciale, a Pianura, per la segnalazione di una donna che era stata minacciata dal suo ex compagno.

Pianura, arrestato un uomo per atti persecutori

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima che, in quei frangenti, ha ricevuto una videochiamata nel corso della quale l’uomo ha continuato a minacciarla.

Gli operatori hanno effettuato un controllo in via Escrivà, presso l’abitazione dell’uomo, già destinatario di un ammonimento del Questore di Napoli emesso lo scorso 13 aprile, e lo hanno rintracciato nei giardini attigui dove è stato bloccato. M.S, 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori.