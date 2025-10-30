Si chiamava Umberto Schisano e aveva 29 anni la vittima dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, 29 ottobre, in via delle Rose a Piano di Sorrento. Fatale una caduta in moto.

Piano di Sorrento, Umberto cade dalla moto e muore nell’impatto: aveva 29 anni

Secondo una prima ricostruzione, Umberto era alla guida del mezzo a due ruote quando avrebbe perso il controllo del veicolo finendo a terra. Sarebbe morto nell’impatto rendendo vani i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti, alle 21.10 circa, i carabinieri della Compagnia di Sorrento per ricostruire la dinamica.

La salma di Schisano è stata sequestrata ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, è probabile che nelle prossime ore venga disposta l’autopsia. Nell’incidente, stando a quanto emerso al momento, non sarebbero coinvolti altri veicoli.